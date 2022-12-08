ЖКХ

Пункты приёма стекла должны появиться в регионе в ближайшие годы — Сергей Грахов

Пункты приёма стекла должны появиться в Псковской области в ближайшие годы. Об этом председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов сообщил в ходе брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радио «ПЛН FM».

«В этом направлении идёт обсуждение, и я думаю, в течение года-двух этот вопрос решится, и стеклопункты опять появятся», - предположил Сергей Грахов.

Он отметил, что механизм приёма стекла на данный момент законодательно не регламентирован. При этом есть предприниматели, которые готовы открывать такие пункты, но все нюансы такого бизнеса пока прорабатываются на уровне правительства РФ.

Глава профильного комитета также добавил, что положительно относится к практике предварительной подготовки вторсырья населением и считает её очень востребованной.