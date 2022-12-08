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Причины сезонной аварийности на сетях перечислил заместитель директора псковского «Горводоканала»

Участившаяся аварийность на сетях «Горводоканала» в Пскове – сезонное явление, избежать которого не получится. Предприятие справляется со всеми вызовами, ресурсы для этого у него есть. Об этом в программе «Кузница» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил заместитель директора МП Пскова «Горводоканал» по производству Олег Панкевич.

«Связано это, в первую очередь, с климатическими условиями, неравномерностью промерзания почвы, наступлением оттепели, перепадами температуры, мы их иногда называем "качелями" с погодными условиями. Они приводят, к сожалению, к аварийным ситуациям в основном на сетях, которые проложены в довольно-таки старые периоды», - пояснил Олег Панкевич и отметил, что при этом общее число аварий на сетях «Горводоканала» по итогам года не увеличилось.

Эксперт рассказал, что на сегодняшний день во многих частях Пскова сети водопровода – чугунные, которые, помимо погодных условий, страдают от подвижки грунтов. А в сетях канализации до сих пор используются и керамические, и асбестовые трубы. При этом, по словам Олега Панкевича, с наступлением устойчивой морозной погоды количество аварий на сетях существенно сократится.

Критических аварий в этом году, по его словам, в Пскове не было, работа идёт в штатном режиме. «Мы готовимся к таким сезонам. То есть предприятие принимает дополнительные меры по увеличению сил, средств, специализированной техники. Возможно, здесь ещё и открытость СМИ сказалась. В нынешние времена почти каждая авария освещается, фиксируются, людям становится о ней известно, это выкладываются и в социальные сети, и в различные другие источники средств массовой информации», - заметил Олег Панкевич.