ЖКХ

Проверки в сфере охраны труда проходят на участках «Псковских тепловых сетей»

Проверки в сфере охраны труда и промышленной безопасности проходят на участках муниципального предприятия «Псковские тепловые сети». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото здесь и далее: пресс-служба «Псковских тепловых сетей»

В последние несколько недель предприятие проходило две проверки: от Ростехнадзора, связанную с промышленной безопасностью, а также проверку исполнения законодательства об охране труда.

«Не будем лукавить, некоторые замечания имелись, но ничего критичного и того, что невозможно исправить. Самое главное – нет никаких штрафных санкций, а это показывает, что мы всё делаем чётко и правильно», - отметили на предприятии.

В ПТС напомнили, что в прошлом году в рамках внутреннего контроля на участках предприятия уже велась комплексная проверка в сфере охраны труда и промышленной безопасности.

«Наше предприятие очень серьёзно подходит к вопросам безопасности, ну вы и сами всё это знаете, котельные – это места повышенной опасности, как и работа на объектах сетевого хозяйства. Мало просто завести все необходимые журналы и дать в них расписаться, люди должны осознавать, что инструмент, сети, котельные и многое другое – всё это может быть опасно для их здоровья и жизни», - подчеркнули на предприятии.

Таким образом, обратили внимание в ПТС, главная цель подобны проверок – донести до людей необходимость соблюдения всех норм и требований безопасности.

«Наши коллеги, как на участках, так и проверяющие, проводят очень большую, нужную и важную работу. Конечно, маленькие замечания находятся всегда, подавляющее большинство наших коллег лучше орудует специальной техникой, знает, где какая труба проходит, как откалибровать режим работы и многое другое, но вот работа с документами – это больше хлеб чиновников, она чужда нашим коллегам, но они стараются, вникают и разбираются», - заключили в «Псковских тепловых сетях».