ЖКХ

Работы по капремонту фасада дома № 12 на улице Лепешинского приняли в Пскове

Работы по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома № 12 на улице Лепешинского приняли в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта в Псковской области.

Фото здесь и далее: Фонд капитального ремонта Псковской области

Работы были выполнены в рамках реализации краткосрочного плана Региональной программы капитального ремонта на 2022 год.

Подрядная организация ООО «ГРСУ-1» в соответствии с договором от 16 июня текущего года произвела ремонт межпанельных швов и окраску цокольной части фасада, также отремонтировала входные группы с облицовкой крылец тротуарной плиткой, осуществила монтаж ограждения крылец.

Рабочие установили новые входные двери и пластиковые окна в местах общего пользования. Выполнили работы по восстановлению балконных плит, цоколя и отмостки.

Все работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, с должным качеством и в установленные сроки, акт приемочной комиссии был подписан всеми членами единогласно, отметили в ФКР.

Ранее в текущем году в указанном доме были выполнены работы по капитальному ремонту систем теплоснабжения, холодного водоснабжения и электроснабжения. В 2019 году были выполнены работы по ремонту крыши. Собираемость взносов на капитальный ремонт по дому составляет порядка 90%.