ЖКХ

«Псковские тепловые сети» уволили сотрудников, порочащих честь предприятия

Троих сотрудников, которые порочили честь муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети», уволили и понизили в должностях в 2022 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ПТС.

Фото здесь и далее: пресс-служба ПТС

«Если перечитать заголовки опубликованных нами статей, может сложиться впечатление, что на нашем предприятии трудятся по истине идеальные люди, которым не свойственны никакие людские слабости, и единственное, чем они заняты 24 часа в сутки, семь дней в неделю - стоят на страже благополучия нашего города. В большей степени, так оно и есть, но есть и обратная сторона этой медали», - отметили в «Псковских тепловых сетях».

У предприятия есть свои антигерои, заявили в ПТС. «По соображениям этики, мы не станем упоминать их имён и фамилий, так как это не имеет никакого смысла. К написанию данной статьи нас сподвигла одна неприятная история, в которой фигурировали наши сотрудники. На данный момент, уже бывшие», - подчеркнули на предприятии.

«Вся наша работа находится на виду. Каждый из тех, кто носит форму предприятия, является его лицом. Мы не для того вкладываем огромные суммы денег в охрану труда, обучение, специальную одежду, обувь и средства малой механизации, чтобы некоторые в один прекрасный момент опозорили предприятие. Речь идёт не только о простых работниках. Вы не поверите, но только за последний год сразу три сотрудника, занимающих руководящие должности, были уволены или понижены в должности за нарушение трудовой и технологической дисциплины. Если мы так поступаем даже с управленцами, то вы понимаете, что неприкасаемых у нас нет. Любой, кто будет замечен в действиях, которые порочат репутацию предприятие, отправится на биржу труда. Такова суровая правда жизни», - заверили в ПТС.

Все работы, которые проводят специалисты ПТС, связаны с определёнными рисками для жизни и здоровья, заметили на предприятии: «Одно необдуманное действие человека с замутнённым рассудком и бесшабашным поведением может нанести вред не только ему самому, но и его коллегам».

«Очень странно рассказывать вам не о каких-то достижениях предприятия, а о том, что не должно было бы стать достоянием общественности, но это своего рода психологический момент. Каждый в глубине души хочет оказаться на "Доске почёта", чтобы о нём рассказали коллегам, им могли гордиться родные, но вот на "Доску позора" попасть никто не хочет. Мы очень надеемся, что нам не придётся начинать новую рубрику "Антигерой предприятия". А эта публикация заставит многих задуматься о своих действиях и поведении при выполнении служебных обязанностей», - заключили в «Псковских тепловых сетях».