ЖКХ

Подписан контракт на рекультивацию Псковской городской свалки

Подписан контракт на рекультивацию Псковской городской свалки. Работы будут проведены до 15 ноября 2023 года в рамках федерального проекта «Чистая страна» на средства федерального и областного бюджетов, сообщил глава Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

«Подрядная организация выполнит планировку территории и уберет мусор, который выходит за ее пределы. Чтобы не было оползней, сделает склоны более пологими. Накроет тело свалки гидроизоляцией. А поверх конструкции уложит слой плодородной почвы и посеет траву. Площадь благоустройства составит 20,5 га», - отметил Борис Елкин.

В контракт также входит устройство 20 скважин пассивной дегазации и системы экологического мониторинга.

«Псковская свалка возникла в 1947 году и 70 лет принимала отходы псковичей. Последние пять лет вывоз мусора на нее запрещен», - добавил глава города.