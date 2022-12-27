ЖКХ

Как припаркованные машины мешают вывозу ТКО, рассказали псковичам

Припаркованные машины возле контейнеров мешают вывозу ТКО. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

Фото здесь и далее: ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»)

«Жильцы и гости дома №14 по Рижскому проспекту, дома №8 по улице Венской, дома №5а по улице Лагерной в Пскове либо не понимают, что такая парковка препятствует оказанию услуги по вывозу ТКО, либо делают вид, что не понимают. Аналогичная ситуация встречается и в других районах города и Псковской области», - рассказали в пресс-службе.

Ежедневно фиксируется множество фактов, когда доступ к мусорным бакам заблокирован. «Регоператор благодарит управляющие организации, которые оперативно, в целях обеспечения бесперебойного вывоза ТКО с территории контейнерной площадки, принимают меры для установки ограждений, обеспечивают доступность проезда спецтранспорта, направляют запросы в ГИБДД с предложением установить дорожный знак, запрещающий остановку и стоянку транспортных средств», - продолжили в компании.

Прежде чем поставить машину, стоит оглянуться, не создает ли она помех движению иного автотранспорта, достаточно ли места для подъезда и разворота. В компании призвали не забывать, что маневрировать на спецтехнике намного сложнее, чем на легковом автомобиле.

Стоянка, остановка и парковка автомобилей должна осуществляться с соблюдением ПДД, норм регионального и муниципального законодательства. За нарушение правил парковки ответственность наступает по нормам КоАП РФ, либо по законам субъекта РФ об административных правонарушениях. Нарушителей ПДД ждет штраф и эвакуация автомобиля, напомнили в пресс-службе.