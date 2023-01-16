ЖКХ

«Портят ступени»: ремонт лестницы в доме на Запсковье приостановили из-за суда

Ремонт лестничных маршей многоквартирного дома №5 на улице Труда в Пскове приостановили до рассмотрения спора о качестве работ в рамках судебного разбирательства. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя комитета по региональному контролю и надзору Псковской области Андрей Кирилёнок, отвечая на обращение на сайте губернатора.

Фото здесь и далее: Сергей Жуков / сайт губернатора Псковской области

«Управляющая компания ООО "Микрорайон №11" произвела ремонт лестницы в подъезде, тем самым ухудшив её состояние. Ступеньки разного размера и глубины, подняться или спуститься без причинения вреда здоровью невозможно ни малолетним детям, ни тем более людям в возрасте», - указал автор обращения на сайте главы региона.

Он добавил, что сотрудники «управляйки», не дожидаясь решения суда, продолжили ремонт и тем самым «портят ступени и дальше».

Отвечая на обращение, Андрей Кирилёнок отметил, что работы по ремонту лестничных маршей многоквартирного дома №5 на улице Труда приостановлены до рассмотрения спора о качестве работ в рамках судебного разбирательства.

«В случае возобновления работ до решения суда просим проинформировать комитет», - добавил он.