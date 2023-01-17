ЖКХ

Вывоз мусора затруднён в Псковской области из-за наледи на дорогах

Администрации муниципалитетов и волостей Псковской области призвали обеспечить доступ техники регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами к контейнерным площадкам. О соответствующих проблемах Псковской Ленте Новостей сообщили в филиале ООО «Экопром».

Фото: филиал ООО «Экопром»

«Из-за скользких дорог и наледи вблизи контейнерных площадок затруднён проезд спецавтомобилей. Груженую технику сносит с дороги. Региональный оператор внимательно отслеживает ситуацию на местах. Обращаемся к представителям местных администраций с просьбой привести подъездные пути в надлежащее состояние, провести противогололедную обработку дорог, ведущих к местам сбора ТКО, чтобы избежать коллапсов», - обратились к представителям местных властей в филиале ООО «Экопром».

В компании также добавили, что, несмотря на погодные условия, вывоз мусора будет осуществляться в прежнем режиме.