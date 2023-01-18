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Концессию на строительство экотехнопарка заключили в Псковской области

Концессию на строительство экотехнопарка заключили в Псковской области, сообщается на сайте Российского экологического оператора.

«В Псковской области уже заключена концессия, в рамках которой будет, в том числе, создан комплекс переработки отходов, включающий сортировку и компостирование мощностью 250 тысяч тонн в год», - говорится в сообщении.

В РЭО отметили, что в десятку наиболее активных в государственно-частном партнерстве в сфере обращения с отходами регионов вошли Тюменская, Сахалинская, Псковская, Архангельская, Магаданская области, республики Чувашия, Мордовия, Дагестан и Алтай, а также Ханты-Мансийский автономный округ - Югра.

«Это значит, что они активнее других заключают концессионные соглашения для строительства новых объектов инфраструктуры отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами. Эти концессии уже сейчас покрывают потребность перечисленных регионов в объектах, необходимых для достижения установленных национальным проектом "Экология" показателей: 100%-й сортировки и сокращения захоронений ТКО вдвое. Чем быстрее в регионах будут построены объекты, тем быстрее они выполнят национальные показали - а значит, все ТКО, образующиеся в регионе, которые можно переработать, будут переработаны», - рассказали в РЭО.

Напомним, строительство экотехнопарка предполагается в Палкинском районе. Он обеспечит сортировку 100% отходов с отбором не менее 50% на переработку. Ранее сообщалось, что предварительная стоимость экотехнопарка составляет почти 4 млрд рублей.