ЖКХ

Порядок освобождения семей мобилизованных от пени напомнили в псковском фонде капремонта

Порядок освобождения мобилизованных граждан и членов их семей от начисления пеней за просрочку платежа по взносам на капитальный ремонт напомнили жителям Псковской области. Алгоритм действий представлен на сайте регионального фонда капремонта.

«В соответствии с федеральным законом от 7 октября 2022 года №378-ФЗ и указом губернатора Псковской области от 26 декабря 2022 года №264-УГ утвержден порядок освобождения от начисления пеней в случае несвоевременного и (или) неполного внесения гражданами Российской Федерации, заключившими контракт о прохождении военной службы в связи с призывом на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, и членами их семей платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме», - напомнили в фонде.

К членам семьи мобилизованного гражданина относятся: супруга, дети и родители данного гражданина. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы и в исключительных случаях иные граждане могут быть признаны членами семьи собственника, если они вселены собственником в качестве членов своей семьи.

Право на освобождение от начисления пеней предоставляется мобилизованному гражданину и членам его семьи со дня заключения контракта, но не ранее 7 октября 2022 года, и до дня прекращения действия контракта.

Для освобождения от начисления пеней мобилизованный гражданин или члены его семьи подают в региональный оператор (Псков, улица Петровская, 51, 5 этаж) следующие документы:

1) заявление об освобождении от начисления пеней;

2) паспорт гражданина РФ;

3) документ, подтверждающий заключение контракта;

4) документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение;

5) документ, удостоверяющий статус члена семьи мобилизованного гражданина (для членов семьи мобилизованного);

6) в случае подачи заявления представителем заявителя – документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий полномочия представителя на подачу заявления.

Документы могут быть представлены как в подлинниках, так и в нотариально заверенных копиях.

Заявление регистрируется в региональном операторе, проверяются в течение 10 рабочих дней со дня регистрации, по результатам проверки принимается решение об освобождении или об отказе в освобождении от начисления пеней. В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения региональный оператор сообщает заявителю о принятом решении по телефону или по электронной почте.

Мобилизованный гражданин или члены его семьи в течение 30 дней со дня прекращения действия контракта должны сообщить в региональный оператор информацию о прекращении действия контракта.