ЖКХ

В Псковской области сократилась задолженность потребителей природного газа

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Олег Басников на совещании региональных газовых компаний группы «Газпром межрегионгаз» под руководством заместителя генерального директора по реализации и транспортировке газа ООО «Газпром межрегионгаз» Юрия Пахомовского доложил о работе по улучшению платежной дисциплины в 2022 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков».

Олег Басников отметил, что по итогам 2022 года теплоснабжающими предприятиями региона на 100% исполнен график погашения просроченной дебиторской задолженности, подписанный губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым совместно с генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым.

«Совместная работа с правительством Псковской области и комитетом по тарифам и энергетике позволила снизить долги конечных потребителей за поставленный газ на 31,5 миллиона рублей по сравнению с предыдущим годом, из них 27,7 миллиона рублей - сумма погашения задолженностей теплоснабжающими организациями», - сказал Олег Басников.