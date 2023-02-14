ЖКХ

«Кузница»: Псковские теплосети – счета за отопление и текущая деятельность. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Кузница», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 14 февраля. Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы. Мимо них нельзя пройти, их нельзя не заметить, ведь они касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

В январе некоторые жители Пскова были обескуражены цифрами в платежках за тепло. В соцсетях, СМИ и пабликах органов исполнительной власти появились жалобы от псковичей, которые сравнивают декабрьские квитанции 2021 и 2022 года. В некоторых случаях суммы расходятся в разы. Мы помним, что с 1 декабря прошлого года по решению правительства России прошло опережающее увеличение тарифов, рост на коммунальные услуги составил 9%. Однако псковичи отмечают, что в отдельных квитанциях за тепло суммы выросли больше, чем на 9%.

Как это может объяснить теплоснабжающее предприятие? Как на ситуацию с цифрами в платежках могут повлиять управляющие компании? В конце концов, за что мы платим: куда ПТС тратило в прошлом году и будет направлять средства в этом сезоне? Что сейчас является самой актуальной проблемой для специалистов теплосетей по содержанию оборудования в рабочем состоянии?