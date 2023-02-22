ЖКХ

Правила расчета оплаты за ОДН изменятся с марта

Изменения по начислениям за общедомовые нужды (ОДН) многие жители Псковской области увидят в счетах с квартплатой в марте. Изменения инициированы постановлением правительства РФ № 92 от 3 февраля 2022 года. Новшеств в этом документе два. Подробнее о них рассказали в пресс-службе АО «Псковэнергосбыт».

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Первое - введен порядок перерасчета платы жильцов многоквартирных домов за ОДН. Он распространяется на дома с общедомовыми счетчиками без автопередачи показаний. Если раньше весь объем общедомовых коммунальных услуг, потраченный сверх нормативов, оплачивала управляющая организация, то теперь это будут делать жильцы. Перерасчет будет происходить минимум раз в год, в первом квартале. Первые перерасчеты от управляющих организаций жители Псковской области получат до 1 апреля.

Второе изменение связано с нормативами и касается домов без общедомовых приборов учета. С 1 марта 2023 года изменятся нормативы расчета на ОДН. Нормативы приблизят к фактическому потреблению. При расчете нормативов за основу будут брать показания общедомовых счетчиков в домах с такими же конструктивными особенностями и в аналогичных климатических зонах. Это называется метод аналогов.

Оба изменения призваны сократить разрыв между тем, сколько воды, электричества, тепла тратится на дом, и тем, сколько собственники за все это платят. Причем размер оплаты за ОДН может стать как больше (если реальное потребление выше фактического или нормативного), так и меньше.