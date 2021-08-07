ЖКХ

Лампочка в подъезде, плитка в подвале – как формируются ОДН за электричество

Если коммунальные квитанции у вас под рукой, посмотрите, сколько вы отчисляете на общедомовые нужды. То есть за свет в подъездах, подвале или на чердаке, за электроэнергию, необходимую для работы лифта, домофона или насоса, который качает воду. Сегодня речь пойдет именно об этой строчке в платежке.

Как формируются ОДН – понятно: при наличии общедомового прибора учета высчитывается разница между общим и поквартирным потреблением, а при отсутствии домового счетчика есть норматив. Но посмотрим, что может повлиять на резкий рост ОДН по электроэнергии, вызывающий жалобы жители многоэтажек.

Юлия Никифорова – председатель совета дома №22 на улице Стахановской в Пскове. Председатель очень неравнодушный и въедливый. У нее все посчитано. При круглосуточной работе всего электрооборудования ее дома ОДН должны быть в пределах 450 кВч* в месяц. А по факту в 2018 году в месяц ОДН составляли 660 кВт*ч, в карантинном 2020-м – 1583 кВт*ч, 2021 году пока в среднем 943 кВт*ч. За пандемию общее энергопотребление выросло, согласно с мировыми тенденциями. Но есть еще четыре причины, которые не позволяют списывать рост общедомовых расходов на коронавирус.

Первая причина большой разницы – несинхронизированная дата снятия показаний индивидуальных и общедомовых приборов учета (ОДПУ), говорит эксперт. «Поэтому важно показания индивидуальных счетчиков передавать ближе к 25 числа каждого месяца», - уточняет Юлия.

Вторая причина также связана с передачей показаний.

«При переходе на самостоятельную передачу показаний не все жильцы сориентировались, не все увидели информацию, хотя она была на квитанциях за свет. Не передали показания, и сразу ОДН выросли втрое! – вспоминает общественница. – Затем "молчуны" начали получать счета из расчета по среднему и по нормативу - это 70 кВт*ч на одного зарегистрированного в однокомнатной квартире (норматив зависит от количества комнат и количества зарегистрированных). К сожалению, в квартирах "молчунов" на бумаге фиксируется супернизкое потребление по сравнению с реальным».

Как только жильцы начали передавать показания массово и регулярно, ОДН выровнялись, добавляет Юлия.

Памятка - как передать показания

Но как менее дисциплинированным домам бороться с «молчунами»? Юлия видит следующий выход: раз в полгода проводить рейды с участием управляющей компании и «Псковэнергосбыта» и сверять показания индивидуальных приборов учета.

Третья проблема – незаконные подключения.

«Как их выявить? Нужно также проводить рейды, исследовать вопрос, - делится опытом Юлия Никифорова. – Бдительность соседей тоже очень важна».

Кстати, однажды именно благодаря соседям в доме №22 обнаружили факт незаконного подключения.

«Жильцы подняли шум из-за слишком больших сумм на ОДН. Стали выяснять, что вдруг так резко могло повлиять. И обнаружили, что электропровода колясочной, которая находится в собственности соседней квартиры, не подключены к квартирному счетчику, то есть энергопотребление засчитывается как общедомовое, - рассказывает председатель совета дома. – Было также два злостных неплательщика, причем один из них на Рождество 2020 года незаконно подключился к сети, задымил подъезд, и мы все чуть не угорели!»

И, наконец, четвертая причина - частная, в том смысле, что не каждому дому так «везет». Дом №22 находится по соседству с социальной гостиницей. Граждане без определенного места жительства выламывают двери подвалов, располагаются под квартирами псковичей с комфортом и электроплитками, вздыхает Юлия. Каждую зиму приходится вызывать полицию и выгонять безответственный контингент.

Резюмируя, общественница напоминает: точный учет расходования электроэнергии в многоквартирном доме зависит в первую очередь от ответственности и дисциплинированности каждого жильца.

«Важно вовремя передавать показания, установить на площадках энергосберегающие лампочки, выключать свет, если светло. Вроде бы простые действия – но поверьте, очень эффективные», - подсказывает неравнодушная псковичка.

Игорь Васильев