ЖКХ

Аварию на сетях теплоснабжения устранили в псковской деревне Писковичи

Аварию на сетях теплоснабжения устранили в псковской деревне Писковичи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковского района.

«Авария на сети теплоснабжения в поселке устранена, начинается запитка трассы теплоносителем. Тепло в квартиры начнет поступать по мере прогрева воды в котельной в период с 18.00 до 20.00. В случае отсутствия тепла в квартирах, необходимо обращаться в УК», – отметили в администрации.

В субботу будет работать дежурная бригада для развоздушивания системы отопления.