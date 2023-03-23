ЖКХ

Ведомственными и региональными наградами отметили специалистов сферы ЖКХ в Псковской области

Торжественная церемония вручения 20 специалистам сферы ЖКХ ведомственных и высших региональных наград прошла в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Торжественное мероприятие приурочено к профессиональному празднику — Дню работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.

По поручению губернатора его заместитель Игорь Шатурный поздравил специалистов с профессиональным праздником и поблагодарил их за работу и вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства региона. «На ваших плечах лежит огромная ответственность. В отрасли жилищно-коммунального хозяйства немало сложностей, но вместе с вами, в том числе и при поддержке правительства Российской Федерации, мы решаем много задач по ремонту котельных, реконструкции сетей, модернизации и обновлению инфраструктуры», — заметил он. Вице-губернатор особо отметил, что хоть и для жителей региона ежедневная кропотливая работа не всегда заметна, но на уровне правительства Псковской области хорошо заметны результаты сложного и кропотливого труда.

В рамках торжественной церемонии за высокие производственные достижения, плодотворный труд Игорь Шатурный вручил почетные грамоты и благодарности министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Кроме того, почетными грамотами губернатора и благодарственными письмами правительства области также отмечены высокий профессионализм и большой личный вклад в развитие системы жилищно-коммунального хозяйства ряда специалистов муниципальных предприятий Пскова, Великих Лук и Локнянского района.