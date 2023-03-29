ЖКХ

Без электроснабжения в Псковской области остаются более пяти тысяч человек

Более пяти тысяч человек остаются без электроснабжения в Псковской области из-за прошедшего снегопада. Об этом сообщал губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

«Погода продолжает испытывать нас на прочность. После потепления и резко поднявшегося уровня воды, Псковскую область накрыл сильный снегопад. Согласно поступившим мне докладам, на сегодняшний вечер чуть более 5 000 человек остаются без электричества», - сообщил Михаил Ведерников.

На восстановительные работы уже привлекли 316 человек и 89 единиц техники.

«Дополнительно принято решение обратиться за помощью к соседям. На подмогу выдвинулись бригады из Вологды, Карелии и Новгорода. В течение завтрашнего дня электроснабжение потребителей будет восстановлено», - заверил губернатор.

«Благодарю руководство и сотрудников УМЧС России по Псковской области, "Россети Северо-Запад", дорожников, муниципалов и всех кто задействован в устранении последствий неблагоприятных погодных явлений», - заключил Михаил Ведерников.