Общество

Более 30 спасателей ликвидировали последствия снегопада в Псковской области

34 сотрудника главного управления МЧС России по Псковской области принимали участие в ликвидации последствий снегопада на территории региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба главного управления МЧС России по Псковской области

«Пожарно-спасательные подразделения Псковской области принимали участие в ликвидации последствий опасного метеорологического явления в виде сильного снега, местами мокрого снега, имеются нарушения электроснабжения. Привлекались 16 единиц техники, 34 человека», - сообщили в МЧС.

Напомним, 28 марта во второй половине дня и вечером по южным и восточным районам Псковской области шел сильный снег, местами - мокрый.

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