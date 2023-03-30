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Лучших сотрудников «Экопрома» отметили почетными грамотами и благодарностями

30.03.2023 15:32|ПсковКомментариев: 0

Лучших сотрудников «Экопрома» отметили почетными грамотами и благодарностями комитета по строительству и ЖКХ Псковской области, администраций районов, руководства регоператора в связи с профессиональным праздником – Днем работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

Благодарность комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области получили:

  • водитель грузовых автомобилей автоколонны «Псков» Виктор Орехов;
  • главный бухгалтер Марина Иванова;
  • заместитель директора Марина Мезенцева.

Благодарность администрации Опочецкого района получил водитель грузовых автомобилей автоколонны «Опочка» Вячеслав Алексеев.

Почетную грамоту комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области получили:

  • водитель грузовых автомобилей автоколонны «Псков» Александр Ткаченко;
  • оператор загрузочной и разгрузочной установки автоколонны «Псков» Анатолий Улишин;
  • водитель грузовых автомобилей автоколонны «Псков» Дмитрий Степанов.

Почетную грамоту Бежаницкого района получили:

  • водитель грузовых автомобилей автоколонны «Бежаницы» Юрий Данилов;
  • водитель грузовых автомобилей автоколонны «Бежаницы» Сергей Смородин.

«Желаем вам терпения и упорства в выполнении задач и новых профессиональных успехов!» – поздравили в «Экопроме».

Теги: #Мехуборка #экопром
Источник: Псковская Лента Новостей
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