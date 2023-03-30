ЖКХ

Лучших сотрудников «Экопрома» отметили почетными грамотами и благодарностями

Лучших сотрудников «Экопрома» отметили почетными грамотами и благодарностями комитета по строительству и ЖКХ Псковской области, администраций районов, руководства регоператора в связи с профессиональным праздником – Днем работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

Благодарность комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области получили:

водитель грузовых автомобилей автоколонны «Псков» Виктор Орехов;

главный бухгалтер Марина Иванова;

заместитель директора Марина Мезенцева.

Благодарность администрации Опочецкого района получил водитель грузовых автомобилей автоколонны «Опочка» Вячеслав Алексеев.

Почетную грамоту комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области получили:

водитель грузовых автомобилей автоколонны «Псков» Александр Ткаченко;

оператор загрузочной и разгрузочной установки автоколонны «Псков» Анатолий Улишин;

водитель грузовых автомобилей автоколонны «Псков» Дмитрий Степанов.

Почетную грамоту Бежаницкого района получили:

водитель грузовых автомобилей автоколонны «Бежаницы» Юрий Данилов;

водитель грузовых автомобилей автоколонны «Бежаницы» Сергей Смородин.

«Желаем вам терпения и упорства в выполнении задач и новых профессиональных успехов!» – поздравили в «Экопроме».