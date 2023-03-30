Лучших сотрудников «Экопрома» отметили почетными грамотами и благодарностями комитета по строительству и ЖКХ Псковской области, администраций районов, руководства регоператора в связи с профессиональным праздником – Днем работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).
Благодарность комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области получили:
Благодарность администрации Опочецкого района получил водитель грузовых автомобилей автоколонны «Опочка» Вячеслав Алексеев.
Почетную грамоту комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области получили:
Почетную грамоту Бежаницкого района получили:
«Желаем вам терпения и упорства в выполнении задач и новых профессиональных успехов!» – поздравили в «Экопроме».