ЖКХ

«Экопром» провел работу по ликвидации свалок в Псковской области

«Экопром» провел работу по ликвидации свалок в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

Так, за минувшие выходные регоператор ликвидировал свалки в Логозовской и Новоизборской волостях, откуда вывезли порядка 120 кубометров отходов.

Два дня ломовозы работали в деревнях Камно, Неелово-1, Неелово-2, Щиглицы, Подосье, Дуброво, Макарино Псковского района и в деревне Новый Изборск Печорского района.

При помощи грейферной установки, ломовоз ликвидировал несанкционированные накопления из веток, листвы и древесного спила, убрал доски и старую мебель.

«Надеемся, что наведенная чистота и порядок продлятся здесь максимально долго, и сами местные жители не допустят образования новых свалок», – отметили в «Экопроме».