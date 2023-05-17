ЖКХ

Псковичам напомнили, как оформить заявку на вывоз не относящихся к ТКО отходов

Как оформить заявку на вывоз отходов, не относящихся к ТКО, рассказали в пресс-службе филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

Фото: пресс-служба филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»)

«К каждому потребителю применяется индивидуальный подход. Для организации частного вывоза необходимо связаться с договорным отделом по телефону 8 (8112) 201921, где специалисты проконсультируют по объему, тарифам и договорятся о вывозе», - рассказывает директор филиала ООО «Экопром» Александр Киселев.

С окончанием зимнего периода население начинает активно наводить порядок в квартирах, гаражах и на участках, из-за чего нередко копится крупногабаритный мусор. В таких случаях население обращается в адрес регоператора с вопросами об организации частных вывозов отходов.

«Для заказа разового вывоза мы можем предоставить как отдельный контейнер соответствующего объема, так и предоставить спецтехнику, чтобы отходы загрузить сразу в машину и не захламлять контейнерную площадку», - сообщает специалист по работе с клиентами Денис Алексеев.