ЖКХ

Более километра ветхих тепловых сетей заменят на новые в Великих Луках

Более километра ветхих тепловых сетей заменят на новые в Великих Луках. Об этом сообщил глава города Николай Козловский в ходе еженедельного обращения к великолучанам.

«Отмечу, что зима в этом году была суровой, с резкими перепадами температур. Отопительный сезон выдался не самый простой, но предприятие "Тепловые сети" с ним достойно справилось. Сегодня уже активно началась подготовка к следующему сезону. Проводятся гидравлические испытания тепловых сетей. Утверждён план мероприятий, который предусматривает замену более километра ветхих тепловых сетей на новые», – отметил он.

Кроме того, запланирован ремонт оборудования.

Также к предстоящему отопительному сезону специалистам «Тепловых сетей» предстоит подготовить свыше шестисот единиц оборудования и отремонтировать пятьдесят один котёл.

Николай Козловский добавил, что будет произведена диагностика и наладка всего существующего оборудования.

«Составлен график. Всё идёт по плану», – заключил глава города.