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Псковская область ждет федеральную программу для обновления энергосистемы — губернатор

Псковская область нуждается в принятии на федеральном уровне программы повышения надёжности региональной энергосистемы. Сама программа уже написана, согласована всеми инстанциями, получена поддержка президента, но выделить финансирование в сегодняшних реалиях государству пока не удается. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников, выступая с отчетом о деятельности правительства Псковской области за 2022 год на сессии областного Собрания 1 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы долгое время боролись за принятие на федеральном уровне программы повышения надёжности региональной энергосистемы. На эти цели требуется 5 млрд. Мы сделали всё, что от нас зависело. Программа написана, согласована всеми инстанциями. Мы получили поддержку Главы государства. Но в нынешних реалиях добиться выделения федеральных средств крайне сложно. Поэтому вопрос окончательно пока не решен», - сообщил Михаил Ведерников.

Губернатор Псковской области заметил, что на Северо-Западе ещё три региона с аналогичными проблемами. «Занимаемся этим вопросом вместе, при поддержке нашего полпреда, поэтому, так или иначе, найдём решение», - считает он.

По словам Михаила Ведерникова, на региональном уровне принимаются все исчерпывающие меры вместе с энергетиками: проведены учения, переработана система оперативного взаимодействия между ответственными структурами, для более оперативного реагирования «Россетей» только в 2022 году закуплено 30 единиц техники (снегоходы, вездеходы и многое другое), подготовлены более 100 дизель-генераторов.

«Мы всё ещё нуждаемся в соответствующей программе. Но свою защищённость перед лицом стихии мы обеспечили по максимуму. Таких блэкаутов, как зимой 2021 года, больше не было, хотя стихия не раз испытывала нас на прочность. Да и скорость реагирования энергетиков сегодня находится на достаточно высоком уровне», - заключил губернатор.