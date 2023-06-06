ЖКХ

В псковской деревне Лухново ввели в эксплуатацию распределительный газопровод

Специалисты «Газпром газораспределение Псков» ввели в эксплуатацию распределительный газопровод протяженностью 5,3 км в деревне Лухново Псковского района. Для обеспечения надежного газоснабжения установлен пункт редуцирования газа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

На сегодня в деревне Лухново создана техническая возможность подключения к сетям 85 домовладений, с жителями заключен 71 договор на догазификацию, в два домовладения подан газ. Подключение остальных домовладений будет выполняться по мере готовности к приему газа.

«В Псковском районе ведутся активные работы по догазификации. Построено около 45 км распределительных сетей, строительно-монтажные работы одновременно ведутся в 16 населенных пунктах района», - отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Олег Басников.