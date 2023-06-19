ЖКХ

Власти Псковской области выделят дополнительно 50 млн рублей на подготовку районов к зиме

Почти 50 млн рублей будет дополнительно направлено из областного бюджета для подготовки коммунальной инфраструктуры к очередному отопительному сезону. Такое решение губернатор Псковской области Михаил Ведерников озвучил на рабочей встрече со своим заместителем Игорем Шатурным. В ближайшее время документ будет направлен на согласование в областное Собрание депутатов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Выделенные средства, согласно заявкам из муниципалитетов, пойдут на модернизацию котельного оборудования, замену изношенных участков сетей тепло- и водоснабжения. Все это позволит повысить надежность работы объектов теплоснабжения в предстоящем отопительном периоде, а также обеспечить бесперебойную подачу тепла жителям региона.

Напомним, основные обязательства по подготовке к отопительному сезону лежат на муниципальных образованиях. Средства на проведение основных работ на объектах системы ЖКХ направляют муниципальные предприятия, а также районные бюджеты.