ЖКХ

Как заключить соглашение о реструктуризации долга, объяснили в Фонде капремонта

Чтобы заключить соглашение о реструктуризации задолженности, гражданин, юридическое лицо, организация должны обратиться с заявлением в региональный Фонд капитального ремонта лично по адресу: Псков, улица Петровская, 51, 5 этаж или в электронном виде на официальную почту: info@fkr60.ru. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в фонде.

Заявление по утвержденной форме можно заполнить на месте или принести с собой (шаблон заявления можно скачать по ссылке). Заявление можно направить на бумажном носителе или в электронном виде (с последующим предоставлением на бумажном носителе).

Соглашение о реструктуризации задолженности заключается на период до 12 месяцев. Срок, за который собственник готов погасить долг, указывается в заявлении. Погасить задолженность можно досрочно. Начисление пени по взносам на капитальный ремонт приостанавливается на период действия соглашения о реструктуризации задолженности.

При себе необходимо иметь:

копию паспорта с пропиской;

копию правоустанавливающего документа (выписка из ЕГРН / свидетельство о праве собственности на помещение / иной правоустанавливающий документ);

в случае подачи заявления представителем заявителя – нотариально заверенную доверенность.

После предоставления полного пакета документов, региональный оператор в течение пяти рабочих дней направляет собственнику соглашение о реструктуризации задолженности и график ее погашения.

Гражданин обязан согласно графику погашения задолженности оплачивать свой долг и уплачивать текущие ежемесячные платежи за капремонт. Несвоевременная оплата взносов, а также нарушение сроков выплаты долга, приведет к обращению в суд, и вся сумма будет истребована у собственника единовременно.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам расчетной группы: 8(8112)298217, 8(8112)298227, 8(8112)298270, 8(8112)298268, 8(8112)298269, или по телефону горячей линии 8(8112)298223.

График работы: понедельник-пятница, с 08:00 до 17:00, перерыв на обед с 12:00 до 13:00.