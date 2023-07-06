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Александр Котов похвалил работу подрядчика, строящего очистные сооружения в Плюссе

07.07.2023 16:25|ПсковКомментариев: 1

Почти уникальным примером сочетания ответственного отношения, хороших темпов и качества назвал работу подрядчиков, занятых строительством очистных сооружений в Плюссе и Заплюсье в рамках программы «Комплексного развития сельских территорий» председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. 7 июля спикер вместе с представителями комитета по сельскому хозяйству и местной администрации ознакомился с ходом строительства, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«В посёлке Заплюсье работы в графике, абсолютно все необходимые материалы закуплены. Объект находится на завершающей стадии и никаких опасений по срокам сдачи не вызывает. По качеству работы выполнены на высоком уровне, придраться не к чему. Здесь надо отдать должное подрядчику. Подрядчик, кстати, наш, псковский – завод "Полипласт". На субподряде строительно-монтажные работы выполняет ещё одна псковская компания. Ответственно относятся, быстро реагируют на нештатные ситуации, чётко взаимодействуют с заказчиком и стараются выполнять все требования контракта», - оценил отношение к делу Александр Котов.

 

Как и на любой стройке, подрядчики столкнулись с непредвиденными обстоятельствами – в Заплюсье при монтаже оборудования пришлось откачивать из котлована большой объём воды, в Плюссе – переносить действующую линию канализации, не отмеченную на схемах.

«Это форс-мажоры, которые, конечно, сказались на соблюдении сроков. Но техническое решение в каждом случае было найдено оперативно, и есть надежда, что отставание будет не критичным. Все заинтересованы в быстрой сдаче – и сами строители, и заказчик-муниципалитет, и куратор-Минсельхоз», - резюмировал председатель Собрания.

«Как ни странно такое отношение можно считать скорее исключением. На разных объектах приходится бывать. Порой просто руки опускаются – работы идут, но в какой-то абсурдной последовательности, контракт ещё не исполнен, а позитивных ожиданий уже нет. Работа с "Полипластом" не вызывает никаких неудобств. В моей практике последних лет, это единичный случай», - отметил Александр Котов.

Пресс-портрет
Котов Александр Алексеевич председатель Псковского областного Собрания депутатов
Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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