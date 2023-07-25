ЖКХ

Свыше 100 устройств защиты от птиц установят на ЛЭП в Псковской области

113 птицезащитных устройств установят на линиях электропередачи в Псковской области в 2023 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании «Россети Северо-Запад».

На видео: электромонтер псковского филиала компании Николай Комаровский / пресс-служба компании «Россети Северо-Запад»

«Ставим на линии вилки и тарелки! И нет, мы не готовимся к обеду, всё это - приспособления, которые не дают птицам садиться на опоры ЛЭП. Так мы защищаем пернатых от удара током», - рассказали в компании.

В этом году на Северо-Западе установят 1043 птицезащитных устройства, 113 из них в Псковской области.