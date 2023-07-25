ЖКХ

Люди - вместе, отходы - раздельно: мастер-класс по сортировке мусора проведут в Пскове

Мастер-класс по раздельному сбору отходов «Люди - вместе, отходы - раздельно» проведет «ЭКОбаза Псков» 10 августа. Как Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы, мероприятие начнется в 18.00.

Организаторы планируют провести экскурсию по «ЭКОбазе Псков» и за чаепитием рассказать псковичам о важности сортировки отходов. Участники встречи наглядно увидят, какие виды вторсырья существуют и что можно сдавать в Пскове, узнают разницу между видами фракций, а также смогут задать вопросы опытным эковолонтерам.

Для чаепития надо взять с собой многоразовую кружку или термостакан.

«ЭКОбаза Псков» располагается по адресу: улица Максима Горького, дом №1, квартира 52 (заезд от «Электрона» по улице Киселева).

Запись на участие в мастер-классе проходит в комментариях в группе «ВКонтакте».

Подробности можно будет узнать в репортаже на сайте Псковской Ленты Новостей.