ЖКХ

Котельную №20 запустили после ремонта на Завеличье в Пскове

Котельную №20, которая подаёт горячую воду району Завеличье, запустили после ремонта в Пскове сегодня, 21 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети».

Видео: пресс-служба ПТС

«В выходные мы не отдыхали. Все силы участка №8 были направлены на поиски и ликвидации утечек, участок №1 заполнял сети, запускал рециркуляцию и даже пробовал запускать котлы. Но и служба ЦТП не сидела без дела. Все водонагреватели были обслужены, проведена ревизия и обслуживание узлов, агрегатов», - рассказали о подготовке в ПТС.

В межсезонье подрядная организация заменила все частотные преобразователи и систему управления котельной. «Работа очень большая и фундаментальная, мы к ней готовились несколько лет», - подчеркнули в пресс-службе.

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«Этот запуск для нас очень волнительный, так как на этом оборудовании мы ещё не работали. А котельная №20 работает 351 день в году, так что оборудование должно быть максимально надёжным. Мы должны быть уверены в том, что в отопительном сезоне не столкнемся ни с какими сюрпризами», - добавили в ПТС.