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Ситуацию с вывозом мусора в пригороде Пскова держат на контроле депутаты районного Собрания

Председатель Псковского районного Собрания депутатов Владимир Яников проконтролировал результат работы по вывозу мусора на улице Михайловской в деревне Борисовичи Псковского района. Вместе с руководителем абонентского отдела управляющей компании, а также дворником и слесарем он осмотрел все площадки, мусороприемные камеры и контейнерные помещения дома №1, располагающегося на улице Михайловской. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

Фото здесь и далее: пресс-служба регионального отделения «Единой России»

Реакция депутатского корпуса последовала после сообщения жителей в социальных сетях об «ужасающей ситуацией с мусором».

В управляющей компании пояснили, что вывозом мусора занимается региональный оператор. «Для того, чтобы "Экопром" отреагировал, необходимо направить письменное обращение. Мы пишем, но с момента отправки до реагирования проходит не менее суток», – пояснили в управляющей компании и добавили, что проблема с вывозом была в этот раз из-за сбоя в графике «Экопрома», поэтому скопился мусор.

Владимир Яников побеседовал с жителями дома, они подтвердили, что действительно был какой-то сбой, но обычно во дворе, в подъездах на прилегающей территории всегда все чисто. Жители дома поблагодарили дворников за их нелегкий труд. Председатель районного собрания оставил этот вопрос на контроле.