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«Горводоканал» познакомил псковских депутатов с технологией водоподготовки

«Горводоканал» познакомил депутатов Псковской городской Думы седьмого созыва с технологией водоподготовки. Как передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей, чтобы повысить уровень знаний и компетентности для депутатов гордумы и их помощников провели тематическое выездное занятие.

Народные избранники осмотрели станцию водоподготовки подземного водозабора на улице Леона Поземского в Пскове, посетили кабинет диспетчера, а также машинный зал станции водоподготовки и строящуюся станцию умягчения подземной воды.

«Эта станция будет предназначена для умягчения всей воды, которая будет поступать с подземного водозабора. На неё будет поступать только часть воды: после фильтров, которые мы видели ранее, поток будет делиться на две части. Большая из них будет поступать сюда, на умягчение, в объеме примерно 1 125 кубов в час. Оставшаяся часть – примерно 625 кубов (так называемая жесткая вода) будет поступать в резервуар чистой воды, - объяснил принцип работы станции умягчения подземной воды главный технолог псковского «Горводоканала» Андрей Алябьев. - После отфильтрованная вода, полностью обессоленная, будет поступать назад в “технологию”, смешиваться с жёсткой водой. За счёт смешения общая жёсткость воды будет уменьшаться до примерно 2-2,5 градусов против 5-6, которые мы имеем сейчас».

Депутат Псковской городской Думы, директор псковского «Горводоканала» Константин Болотин подчеркнул, что объект находится в высокой стадии готовности. «По контракту они должны закончить до конца этого года. К марту мы должны выйти на полную мощность», - добавил он.

Депутаты также посетили очистные сооружения канализации Пскова, расположенные вблизи деревни Родина.