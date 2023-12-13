ЖКХ

Без электроснабжения в Псковской области остаются более восьми тысяч человек

Без электроснабжения в Псковской области остаются более восьми тысяч человек в 658 населённых пунктах, сообщает министерство энергетики РФ.

Работают 109 бригад (397 человек, 114 единиц спецтехники), привлечены аварийно-восстановительные бригады из соседних субъектов федерации.

Энергетики приступают к восстановительным работам, как только позволяют погодные условия с учётом необходимости обеспечить безопасность персонала.

Ход проведения аварийно-восстановительных работ остаётся на особом контроле Минэнерго России до полного восстановления электроснабжения всех потребителей, пострадавших из-за непогоды. Также на особом контроле ведомства вопрос энергообеспечения социально-значимых объектов и объектов жизнеобеспечения.

Ранее сообщалось, что филиал «Россети Северо-Запад» в Псковской области работает в особом режиме из-за новой волны снегопадов и температурных «качелей».

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону: 8-800-220-0-220.