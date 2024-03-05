ЖКХ

Газпром получил штраф за задержку подключения дома псковича к сетям

АО «Газпром газораспределение Псков» оштрафовали за нарушение сроков технологического присоединения к газовым сетям. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Федеральной антимонопольной службы по Псковской области.

В Псковское УФАС России поступило заявление от физического лица, который сообщил о неправомерных действиях со стороны АО «Газпром газораспределение Псков». Специалисты управления провели проверку и выяснили, что сетевая организация нарушила срок технологического присоединения к газовым сетям жилого дома заявителя. При заключении договора в ноябре 2021 года было указанно, что работы должны были быть выполнены в мае 2023 года, однако в указанный срок работы сделаны не были.

Псковское УФАС России привлекло сетевую организацию к административной ответственности, назначив штраф в размере 100 000 рублей.

В ведомстве добавили, что после обращения в антимонопольный орган компания подключила жилой дом заявителя к газовым сетям. Таким образом, права гражданина были восстановлены.