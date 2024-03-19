ЖКХ

О перезагрузке отношений с ЖКС №2 рассказали в «Псковских тепловых сетях»

О перезагрузке отношений с жилищно-коммунальной службой №2 рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети».

Фотографии: «Псковские тепловые сети»

«Совместно с участком №8 отправляемся на территорию хорошо вам всем известной дивизии. Понятно, что сами срочники или контрактники не обслуживают сети горячего водоснабжения и отопления. Для этих целей имеются специально обученные люди, которые именуются Жилищно-коммунальной службой №2 (Псков) филиала ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации (по Воздушно-десантным войскам). Для простоты давайте их будем называть просто ЖКС №2. На обслуживании ЖКС №2 находится 24 километра сетей (горячая вода и отопление) и 9 ЦТП (центральный тепловой пункт). Всё это хозяйство базируется на территории воинской части. Объёмы сетей, мягко говоря, впечатляют. Здесь нужно сразу прояснить один нюанс. У нас имеется строгое разграничение ответственности. Наше предприятие отвечает за магистральные сети, которые идут от котельной Маргелова до Дамбы. А вот за все ответвления, те самые 24 километра, отвечает ЖКС №2», - отметили в ПТС.

ЖКС №2 — это обычная управляющая компания, только для дивизии, объяснили в пресс-службе. «Нам с ними всегда было очень сложно наладить диалог и взаимодействовать. Мы неоднократно ругались, но в последнее время ситуация начинает налаживаться. Если раньше все наши предписания, пожелания и просьбы игнорировались, то за последние годы мы отчётливо видим желание идти нам навстречу. Ярким тому подтверждением служит и наш сегодняшний визит. Мы с удовольствием пообщались с обслуживающим персоналом ЖКС №2, посетили все интересующие нас объекты, сделали необходимые замеры и убедились в исполнении предписаний, которые были выписаны», - поделились в ПТС.

Большая часть сетей отопления и горячего водоснабжения, которые обеспечивают энергетическими ресурсами здания и сооружения воинской части, проложены подземным способом. «Сети не очень новые и регулярно дают течь, что фиксируется на котельных предприятия. Наши специалисты выходят на место и помогают в поисках утечек. Когда утечки выявляются на сетях большого диаметра, то и с ремонтом помогаем. Здесь всё логично и понятно: теплопотери никому не нужны», - продолжили в пресс-службе.