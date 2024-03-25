ЖКХ

Упростить проектирование несложных объектов газоснабжения предлагают депутаты

Законодательная инициатива, направленная на сокращение сроков и стоимости газификации, станет темой парламентского рассмотрения – председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Андрей Козлов предложил коллегам поддержать на мартовской сессии поправки в Градостроительный кодекс РФ, разработанные в Совете Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Находящийся в Госдуме законопроект предполагает переход на одностадийное проектирование технически несложных объектов газоснабжения.

«Эта инициатива поможет ускорить темпы газификации нашей страны, которую президент озвучил как бессрочную, - высказал убеждённость Андрей Козлов. – Зачастую затягивание работ по газификации связано не только с тем, что подрядчику не хватает ресурсов, но и с длительной подготовкой и согласованием документации. Одностадийное проектирование – это, прежде всего, сокращение сроков газификации и избавление от определённой бюрократии. Безусловно, это не должно повлиять на качество и безопасность, поэтому речь идёт только о простых линейных объектах».

Как пояснил суть новой нормы Андрей Козлов, в случаях, когда для строительства или реконструкции линейного объекта не требуется получение разрешения на строительство, архитектурно-строительное проектирование может осуществляться исключительно путём подготовки проектной документации.