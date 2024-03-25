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«Иногда даже рыбешки попадаются»: о процессе очистки речной воды рассказал Андрей Алябьев

Как вода из реки очищается перед попаданием в дома к псковичам, рассказал главный технолог муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Андрей Алябьев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Вода забирается из реки. Затем она поступает на насосную станцию первого подъема, основная задача которой - это, во-первых, очистка от грубых примесей. Иногда при очистке даже рыбешки попадаются. Это происходит на вращающихся сетках с ячеей примерно 4 миллиметра. Затем предварительно отфильтрованная вода подается на основную очистку, где в нее вводятся реагенты: коагулянты, флокулянты. Очищенная вода проходит через отстойники. Происходит оседание хлопьев образовавшегося гидрооксида алюминия. Он оседает на дно и затем удаляется с сооружений. Отстоянная вода дополнительно фильтруется на песчаных фильтрах. И затем поступает в резервуары чистой воды», - пояснил он.

Псковские реки часто проходят через заболоченные местности. Из-за этого в воде содержится много глубинно содержащейся органики - продуктов гниения древесины. Поэтому у воды может быть красноватый цвет и торфяной привкус, рассказал Андрей Алябьев.

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Напомним, главными источниками воды в псковских домах в скором времени могут стать подземные.