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ЖКХ

ТОСы решают вопросы

27.03.2024 18:13|ПсковКомментариев: 1

Поменять в подъезде почтовые ящики и окна, поставить во дворе спортплощадку и шлагбаум, засеять газон и убрать контейнеры под крышу – в гордуме Пскова учили депутатов улучшать действительность с помощью ТОСов. Почему детская площадка всегда будет на песке и сколько человек достаточно для создания объединения, узнала обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера.

 

Уголок одной из площадок, установленных в прошлом году по итогам городского конкурса.

«Скажи Петровичу, пусть ещё пять стульев занесёт!» - вечером 26 марта сотрудники аппарата Псковской городской Думы пытались в небольшом зале заседаний уместить всех пришедших. Депутаты, их помощники и председатели нескольких территориальных общественных самоуправлений собрались на обучающее занятие, посвященное как раз ТОСам. Аншлаг объяснялся просто – тема капиталоемкая. В прошлом году через конкурсы город распределил среди объединений 5 млн рублей на благоустройство, область – 55 млн. В этом году заявочная кампания на оба конкурса идет прямо сейчас. Было ради чего провести полтора часа в думском зале.

«Надолго кислорода не хватит», - оценил обстановку глава Пскова Борис Елкин, после чего окна и двери оказались распахнуты.

Когда все заняли свои места, председатель Думы Александр Гончаренко рассказал, что по итогам прошлого года в городе зарегистрировано уже 36 ТОСов, объединяющих 3 тысячи человек. С одной стороны, это полтора процента населения областного центра. А с другой, в 2019 году начинали с семи ТОСов, а за следующие два года вообще появился только один. Всплеск активности в гордуме связывают с конкурсом проектов, который в том году состоялся в Пскове впервые (в отличие от всей области, региональные власти через свой конкурс распределяют гранты с 2019 года).

По числу ТОСов лидируют округа депутатов Юрия Бурлина, Ольги Федоровой и Григория Стороненкова. Александр Гончаренко вручил благодарственные письма Наталье Старосельской, консультанту думского отдела по правовым вопросам (а еще она – председатель ТОСа в своем доме) и помощникам депутатов с округов-лидеров Марие Ильвес, Ольге Зеленковой и Елене Зиновьевой («Это не помощник, а огонь», - предупредил всех председатель).

ЧТО МОЖЕТ ТОС СДЕЛАТЬ НА ВЫИГРАННЫЕ ЧЕРЕЗ ГОРОДСКОЙ КОНКУРС ДЕНЬГИ
Благоустройство:

Привести в порядок газон

Обустроить контейнерную площадку

Установить детскую площадку

Смонтировать спортивную площадку

Поставить шлагбаум

Обзавестись скамейками и урнами

Огородить палисадник

Ремонт в доме:

Установить пластиковые окна в подъездах

Отремонтировать подъезды

Заменить почтовые ящики

Безопасность:

Установить видеонаблюдение

Борис Елкин рассказал, что стандартным обращением в городскую администрацию является просьба поставить детскую площадку. И у города есть ресурсы для удовлетворения таких просьб: это и финансирование ТОСов, и напрямую закупки из бюджета, и «неравнодушные люди, которые готовы поставить объекты безвозмездно, то есть даром». Но есть нюанс. Не всем в доме, из которого исходит просьба, может быть нужна такая площадка. Тем более, что после установки она превращается в общедомовое имущество с соответствующими финансовыми обязанностями жильцов по обслуживанию. Поэтому город ставит площадки только в случае согласия собственников, полученного через общее собрание, так что к конкурсным проектам надо сразу прилагать протокол с итогами собрания.

«Это не наша прихоть, - акцентировал внимание Борис Елкин. – Если действия ТОСа пойдут вразрез с желанием жителей, и они спросят, зачем это надо, то придут контролирующие органы».

Другое предупреждение сделала Дарья Дмитриева, заместитель начальника управления городского хозяйства. В связи с постигшим УГХ обезглавливанием вечер стал ее дебютом в роли и.о. начальника. Она поставила временную отсечку: 19 апреля станет последним днем приема заявок на городской конкурс.

Один ТОС может заявить на конкурс неограниченное число заявок. Главное, чтобы каждая выдерживала лимит финансирования до 1 млн рублей. Это, конечно, максимальная сумма, в среднем ТОСы просят и получают на один проект тысяч по триста. Наталья Старосельская привела в пример ТОС «Октябрьский, 30» под руководством Валентины Алещенковой.

«Работа выполнена колоссальная! Большие молодцы, – оценила Наталья Старосельская. – Произведена замена окон в подъездах. Поставлена крытая контейнерная площадка. Обустроен замечательный газон, за который они теперь борются, так как не все умеют пользоваться благоустроенной территорией».

Она показала несколько слайдов с фотографиями проектов, выполненных ТОСами в разных частях города. И обратила внимание, что все детские площадки стоят на песке, чему есть простое объяснение:

«Резиновое покрытие не вписывается в лимиты финансирования, это всегда будет песок, мы небогаты, что поделаешь».

Светлана Макарова, замначальника управления по градостроительной деятельности городской администрации, рассказала, что для регистрации ТОСа нужно всего пять человек, необязательно собственников, достаточно, чтобы они жили под крышей одного многоквартирного дома или были соседями по частному жилмассиву.

«Ваша задача – дать понять этим пяти жителям, что вы их не бросите никогда», - сформулировала главное Наталья Старосельская.

Если у кого и остались вопросы, то специалисты из муниципалитета оставили свои контакты, чтобы дать еще больше разъяснений в частном порядке. Вооруженные знаниями и ободренные напутствиями депутаты с помощниками разошлись по своим округам, для жителей которых создание ТОСа – инструмент для реального улучшения окружающей действительности.

Юлия Магера

Теги: #городская среда #Гордума #ТОС
Источник: Псковская Лента Новостей
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