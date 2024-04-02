ЖКХ

Как и кто должен сделать температуру в домах комфортной, объяснили в ПТС

Как устроено оборудование теплового узла внутри дома и может ли оно быть причиной холода или жары в квартирах, Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия «Псковские тепловые сети».

Фото здесь и далее: «Псковские тепловые сети»

Теплоноситель от котельных поступает ко всем подключенным к центральному теплоснабжению зданиям и сооружениям по магистральным и квартальным трубопроводам.

В больших городах система трубопроводов протяженная и разветвленная. От теплоисточника до потребителя могут быть десятки километров. Чтобы теплоноситель не остывал во время транспортировки, трубы утепляют, но главное — поддерживают температурные режимы в зависимости от погоды за окном.

Например, в 30-градусные морозы температура подачи воды от котельных может достигать +130˚C. А норма температуры обратной воды, отдавшей свое тепло, должна быть +70˚C. При этом температура теплоносителя в радиаторах жилых зданиях не должна превышать +95˚C — выше уже небезопасно. Чтобы довести температуру теплоносителя до приемлемого уровня, как раз и используется оборудование теплового узла — оно установлено в подвале дома. В большинстве домов старой застройки это водоструйные элеваторы.

Элеватор представляет собой стальную или чугунную конструкцию, которая в трех местах соединяется с системой отопления дома. Элеватор так: теплоноситель магистрали под давлением поступает в сопло элеватора, а затем — в приемную камеру; в эту же камеру по второй трубе подается часть обратной сетевой воды — той, что уже прошла по системе отопления дома и остыла; в камере прямая и обратная вода смешиваются, за счет этого температура воды понижается; этот готовый «разбавленный» теплоноситель подается в систему внутренней разводки здания. При этом элеватор выполняет еще одну важную задачу — формирует оптимальный напор жидкости, необходимый для циркулирования теплоносителя в сети.

Водоструйный элеватор, с одной стороны, — простая и надежная конструкция, которая легко монтируется, не требует постоянного контроля, не зависит от электроэнергии. Но, с другой стороны, элеватор требует индивидуальной настройки сечения сопла и дроссельного устройства для воды из теплосети, ведь домам нужно разное количества тепла — в зависимости от площади и этажности. Прежде всего учитываются: температура на входе и выходе теплоносителя, а также температура внутренней теплосети; сопротивление системы (состояние разводки внутри дома); общее количество теплоносителя, необходимого для обогрева, и другие показатели. С настройкой элеватора как раз и возникают проблемы. Этим занимаются сотрудники управляющей компании, руководствуясь формулами из действующих правил Минстроя, отметили в ПТС.

Бывают случаи, когда сотрудники УК получают жалобы от жильцов, которым стало холодно, и растачивают сопло элеватора выше нормативного сечения или даже полностью его убирают. Делать это категорически не рекомендуется — в морозы радиаторы могут не выдержать температуру воды и давление, которые задает теплоисточник. А при умеренном минусе на улице в квартирах будет просто жарко.

В домах новой постройки применяются элеваторы с автоматическим погодным регулированием. Такой смесительный узел оснащен термодатчиками и контроллером, который в соответствии с температурой наружного воздуха управляет клапанами и насосом. При понижении температуры за окном температура теплоносителя автоматически увеличивается и наоборот. То есть ручная регулировка и настройка не нужны. Нельзя и чрезмерно зауживать сечение сопла, чтобы дом не замерз. Задача настройщика элеватора — создать разрежение, при котором теплоноситель с подающего трубопровода на высокой скорости, но с меньшим давлением начинает смешиваться с остывшей обраткой, и за счет этого происходит регулирование температуры отопления на вводе в дом.

Регулировку рабочих параметров в течение отопительного сезона можно выполнять ручным способом — при помощи задвижек теплового узла. Но это зависит от добросовестности и ответственности сотрудников управляющих компаний.

«Тепловые инспекторы нашего предприятия всегда готовы оказать профессиональную помощь по настройке оборудования — выйти по заявке УК на конкретный дом и тепловой узел и совместно с коллегами понять и устранить проблему. Но такие обращения поступают редко, чего нельзя сказать об обращениях жителей, но это уже совсем другая история», - добавили в ПТС.