ЖКХ

Газификацию Пушкиногорского района и Новоржевского округа планируют начать летом

Подрядчик ведет активную подготовку к началу газификации Пушкиногорского района и Новоржевского муниципального округа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с выездного совещания местных властей с подрядчиком. Планируется, что фактические работы на местности стартуют в начале лета.

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян вместе с главой Пушкиногорского района Оксаной Филипповой и руководителем «Газпром межрегионгаз Псков» Антоном Дымовым познакомились и обсудили с подрядчиком старт работ по газификации двух районов округа №9.

Сейчас идут активные подготовительные работы. В Пушкинских Горах уже организована, в Новоржеве – готовится база организации, куда доставляются трубы, необходимая техника и материалы, расселяются рабочие.

До конца текущего года подрядчику предстоит проложить 54 км сетей (труба высокого давления) и сделать 2 ГРС в каждом муниципалитете. Газопровод пойдет со стороны Бежаницкого района, через Новоржевский округ на Пушкинские Горы.

По территории Пушкиногорского района проведут 19,4 км сетей, по территории Новоржевского округа - 35,9 км. Как заверил представитель подрядчика, работы планируется провести в сжатые сроки. В Пушкиногорском районе, по предварительным данным, будут работать две бригады, в Новоржевском округе - три бригады.

Межпоселковые газопроводы в двух районных центрах были сделаны в минувшем году.