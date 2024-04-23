ЖКХ

Борис Елкин: Некоторые вопросы по вывозу мусора в Пскове с регоператором приходится решать в ручном режиме

Некоторые вопросы по вывозу мусора в Пскове с регоператором приходится решать в ручном режиме. Об этом глава города Пскова Борис Елкин рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я бы не сказал, что сейчас, в апреле, у нас безумный коллапс, как это было в январе. Есть ряд мест, поступает большое количество обращений по ряду дворов. Мы с управляющими компаниями их вместе отрабатываем, чтобы они эти недочеты фиксировали, делали акты и пересылали нам. А мы уже будет пересылать их в контролирующие, надзорные органы для реагирования», – рассказал Борис Елкин.

Он уточнил, что подобные акты необходимы также для перерасчета тарифа, чтобы плата за вывоз отходов там, где мусор не вывозят, не взималась.

«Самое важное, чтобы мусор вывозился. К сожалению, некоторые вопросы приходится решать с регоператором в ручном режиме. Часто он и график не соблюдает, это мы знаем, об этом сигнализируем в область. И мы видим реакцию на общественное мнение со стороны областной власти. Все мы живем в городе, видим, что происходит, и что, действительно, есть трудности», – заключил глава города.