Борис Елкин: Некоторые вопросы по вывозу мусора в Пскове с регоператором приходится решать в ручном режиме

Некоторые вопросы по вывозу мусора в Пскове с регоператором приходится решать в ручном режиме. Об этом глава города Пскова Борис Елкин рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он уточнил, что подобные акты необходимы также для перерасчета тарифа, чтобы плата за вывоз отходов там, где мусор не вывозят, не взималась.
«Самое важное, чтобы мусор вывозился. К сожалению, некоторые вопросы приходится решать с регоператором в ручном режиме. Часто он и график не соблюдает, это мы знаем, об этом сигнализируем в область. И мы видим реакцию на общественное мнение со стороны областной власти. Все мы живем в городе, видим, что происходит, и что, действительно, есть трудности», – заключил глава города.