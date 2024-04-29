ЖКХ

Изменились реквизиты общего «котлового» счета фонда капремонта Псковской области

Изменились реквизиты общего «котлового» счета фонда капитального ремонта Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в фонде.

В соответствии с ЖК РФ и постановлением правительства РФ от 23 мая 2016 года №454 «Об утверждении Положения о проведении конкурса по отбору российских кредитных организаций для открытия счетов региональным оператором», региональный оператор - Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области - провел конкурс по отбору российской кредитной организации для открытия и ведения банковского счета.

По результатам рассмотрения заявок победителем конкурса объявлен ПАО «Сбербанк России». В связи с этим в мае 2024 года изменятся реквизиты общего «котлового» счета.

Новые реквизиты для оплаты взносов на капитальный ремонт по многоквартирным домам, формирующих фонд капитального ремонта на общем счете регионального оператора:

Получатель: РОФКР ПО

ИНН: 6027999260

КПП: 602701001

Р/счет: 40703810251000000188

Банк получателя: Псковское отделение 8630 ПАО Сбербанк город Псков

К/счет: 30101810300000000602

БИК: 045805602.

В целях корректного зачисления денежных средств не следует платить по старой квитанции. В случае, если подключен автоплатеж, необходимо обновить реквизиты в приложении банка или в отделении банка.

По возникающим вопросам можно обращаться по телефонам расчетной группы: 8(8112)298217, 8(8112)298270, 8(8112)298268, 8(8112)298269, а также, по телефону «горячей линии»: 8(8112)298223.