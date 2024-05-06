ЖКХ

Почти 760 млн рублей потратят на капитальные ремонты домов в Псковской области в 2024 году

Выполнены и приняты работы по ремонту восьми элементов в четырех многоквартирных домах Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Фонде капитального ремонта Псковской области.

Фото: Фонд капитального ремонта Псковской области

Среди выполненных работ: три крыши, две системы водоотведения, две системы холодного водоснабжения и одна система горячего водоснабжения. Приняты работы по замене 30 лифтов в девяти домах в Пскове и пяти лифтов в двух многоэтажках в Великих Луках.

На завершающей стадии находятся работы по капитальному ремонту 13 конструктивных элементов в 10 многоквартирных домах. Начаты работы еще по 21 элементу. Основной объем составляют крыши. В восьми многоквартирных домах начаты работы по замене лифтового оборудования.

Напомним, что в соответствии с краткосрочным планом на текущий год запланировано выполнение работ по капитальному ремонту 188 элементов в 143 многоквартирных домах, общая стоимость работ составит порядка 759,56 млн рублей.