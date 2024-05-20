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Борис Елкин поблагодарил сенаторов за поддержку инициативы главы региона о модернизации крупнейшей котельной в Пскове

21.05.2024 12:43|ПсковКомментариев: 1

Глава города Пскова Борис Елкин принимает участие в Днях Псковской области в Совете Федерации в составе делегации под руководством губернатора Михаила Ведерникова и спикера областного Собрания Александра Котова. Об этом глава города сообщил в своем Telegram-канале. 

Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина

«Один из важных итогов первого дня - поддержка сенаторами инициативы главы региона о модернизации крупнейшей котельной в городе Пскове»,- отметил Борис Елкин.

Котельная № 9 была построена почти 50 лет назад. Она обеспечивает теплом более трети города – 75,7 тысяч жителей районов Центр, Запсковье и Любятово, а также более 50 социально значимых объектов. С момента постройки котельной оборудование не менялось ни разу и уже исчерпало свой ресурс. На замену котлов требуется более 1,1 млрд рублей.

«Выражаю благодарность членам комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, его председателю Андрею Анатольевичу Шевченко и первому вице-спикеру Совета Федерации Андрею Анатольевичу Турчаку за поддержку нашего региона и особенно этой важной для Пскова инициативы», - заключил глава города.

Пресс-портрет
Елкин Борис Андреевич Глава города Пскова
Теги: #дни псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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