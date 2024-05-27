ЖКХ

Андрей Папчук назвал большую ошибку при реализации «мусорной реформы» в Псковской области

В «мусорной реформе» в Псковской области сложно выделить плюсы. Об этом заявил руководитель мусоросортировочного завода «СпецТрансКом» Андрей Папчук в программе «Кузница» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«К сожалению, мне трудно обозначить плюсы. Много в начале этой реформы я приходил в вашу студию, и я всегда высказывал мнение, что это изначально непродуманная реформа. В нее заложена одна большая ошибка — бесконтрольная монополизация рынка. Может, это произошло с чьей-то помощью. Обидно. Не думаю, что жителям Псковской области стало лучше от того, что появился один монополист», - сказал Андрей Папчук.

По мнению гостя студии, до начала «мусорной реформы» в Пскове была отлажена система обращения с твердыми коммунальными отходами, а тариф на вывоз ТКО был в два раза ниже.

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Ранее Андрей Папчук заявил, что мусоросортировочный комплекс «СпецТрансКом» с 13 мая полностью остановил свою работу из-за ареста счетов и отсутствия средств для обеспечения бесперебойной работы предприятия. По его словам, это связано с годовой задолженностью регионального оператора «Экопром».

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Председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов, комментируя сложившуюся ситуацию, заявлял, что она контролируется, двух хозяйствующих субъектов ведут к столу переговоров, чтобы они пришли к соглашению.

Директор псковского филиала «Экопрома» Александр Киселев пояснил, что долг населения Псковской области перед региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами — филиалом ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») — составляет 404 млн рублей. В связи с этим регоператор не может погасить собственные задолженности.

Напомним, 15 мая глава Пскова Борис Елкин заявил, что в областном центре снова назревает «мусорный» коллапс, контейнерные площадки завалены мусором.

В апреле Псковское областное Собрание депутатов приняло решение рекомендовать правительству Псковской области проработать вопрос о замене регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области в связи с многочисленными нарушениями.

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Губернатор Михаил Ведерников заявил, что ситуация в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами - отдельная боль в Псковской области.