Сергей Грахов: «СпецТрансКому» и «Экопрому» настоятельно рекомендовано сесть за стол переговоров

О причинах остановки работы мусоросортировочного комплекса «Спецтранском» в Псковской области в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов.
Ранее директор ООО «СпецТрансКом» Андрей Папчук заявил, что мусоросортировочный комплекс «СпецТрансКом» с 13 мая полностью остановил свою работу из-за ареста счетов и отсутствия средств для обеспечения бесперебойной работы предприятия.
Редакция Псковской Ленты Новостей обратилась за разъяснением ситуации к директору филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») Александру Киселеву, но он от комментариев воздержался.
Напомним, 15 мая глава Пскова Борис Елкин заявил, что в областном центре снова назревает «мусорный» коллапс, контейнерные площадки завалены мусором.
В апреле Псковское областное Собрание депутатов приняло решение рекомендовать правительству Псковской области проработать вопрос о замене регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области в связи с многочисленными нарушениями.