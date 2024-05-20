ЖКХ

Сергей Грахов: «СпецТрансКому» и «Экопрому» настоятельно рекомендовано сесть за стол переговоров

О причинах остановки работы мусоросортировочного комплекса «Спецтранском» в Псковской области в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов.

«Эта ситуация связана с тем, что у регионального оператора по обращению с ТКО ("Экопром") есть задолженности перед ООО "СпецТрансКом". По поручению губернатора области Михаила Ведерникова мы прорабатываем эту тему с участием природоохранной прокуратуры и настоятельно рекомендовали двум хозяйствующим субъектам договориться – заключить мировое соглашение, чтобы нормализовать работу. Со своей стороны скажу сразу - мы не допустим дальнейшего негативного развития ситуации. Сейчас мы сопровождаем в первую очередь вывоз отходов. Параллельно видим накопление крупногабаритных отходов. Оба этих вопроса с регоператором проработали: ожидаем, что в ближайшее время все отходы с контейнерных площадок, в том числе крупногабаритные, будут вывезены. Параллельно настаиваем и ведем двух хозяйствующих субъектов к столу переговоров, чтобы они пришли к соглашению», – отметил Сергей Грахов.

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Ранее директор ООО «СпецТрансКом» Андрей Папчук заявил, что мусоросортировочный комплекс «СпецТрансКом» с 13 мая полностью остановил свою работу из-за ареста счетов и отсутствия средств для обеспечения бесперебойной работы предприятия.

Редакция Псковской Ленты Новостей обратилась за разъяснением ситуации к директору филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») Александру Киселеву, но он от комментариев воздержался.

Напомним, 15 мая глава Пскова Борис Елкин заявил, что в областном центре снова назревает «мусорный» коллапс, контейнерные площадки завалены мусором.

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В апреле Псковское областное Собрание депутатов приняло решение рекомендовать правительству Псковской области проработать вопрос о замене регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области в связи с многочисленными нарушениями.