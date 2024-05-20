Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
выход есть профилактика суицида
экзотика агротуризм
Кабельный потенциал
ковать кадры пока горячо
ENERGY кешбэк-игра
кадры решают всё
летний сезон в «Покровском»
НОВЫЙ TIGGO 8 PRO
новый график баня «Гельдт»
где в Пскове получить права
ритуалы памяти
взгляд в будущее ИТ в образовании
дело ФАПное
Оплата проезда телефоном
ПЭМЗ ищет сотрудников
 
 
 
ещё ЖКХ 20.05.2024 16:523 Крупный мусоросортировочный комплекс в Псковской области полностью остановил свою работу 21.05.2024 09:270 Сергей Грахов: «СпецТрансКому» и «Экопрому» настоятельно рекомендовано сесть за стол переговоров 20.05.2024 21:200 Юным псковичам предлагают представить свои идеи благоустройства на конкурс 20.05.2024 16:523 Крупный мусоросортировочный комплекс в Псковской области полностью остановил свою работу 20.05.2024 12:540 «Апельсин на снегу»: работы с фасадом котельной СВПУ завершили в Пскове 17.05.2024 16:330 Сети для газификации восточной части города построили в Великих Луках
 
 
 
Самое популярное 15.05.2024 09:284 Доярка в Псковской области застала парня в постели с любовницей и убила его ножом 15.05.2024 10:159 Борис Елкин: В Пскове снова назревает «мусорный» коллапс 20.05.2024 16:523 Крупный мусоросортировочный комплекс в Псковской области полностью остановил свою работу 15.05.2024 12:061 Новые подробности поножовщины в Псковской области: любовница убитого сожителя тоже стала жертвой ревнивой доярки 17.05.2024 11:541 Общегородской Последний звонок-2024 отменили в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

Сергей Грахов: «СпецТрансКому» и «Экопрому» настоятельно рекомендовано сесть за стол переговоров

21.05.2024 09:27|ПсковКомментариев: 0

О причинах остановки работы мусоросортировочного комплекса «Спецтранском» в Псковской области в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов.

«Эта ситуация связана с тем, что у регионального оператора по обращению с ТКО ("Экопром") есть задолженности перед ООО "СпецТрансКом". По поручению губернатора области Михаила Ведерникова мы прорабатываем эту тему с участием природоохранной прокуратуры и настоятельно рекомендовали двум хозяйствующим субъектам договориться – заключить мировое соглашение, чтобы нормализовать работу. Со своей стороны скажу сразу - мы не допустим дальнейшего негативного развития ситуации. Сейчас мы сопровождаем в первую очередь вывоз отходов.  Параллельно видим накопление крупногабаритных отходов. Оба этих вопроса с регоператором проработали: ожидаем, что в ближайшее время все отходы с контейнерных площадок, в том числе крупногабаритные, будут вывезены. Параллельно настаиваем и ведем двух хозяйствующих субъектов к столу переговоров, чтобы они пришли к соглашению», – отметил Сергей Грахов.

Ранее директор ООО «СпецТрансКом» Андрей Папчук заявил, что мусоросортировочный комплекс «СпецТрансКом» с 13 мая полностью остановил свою работу из-за ареста счетов и отсутствия средств для обеспечения бесперебойной работы предприятия.

Редакция Псковской Ленты Новостей обратилась за разъяснением ситуации к директору филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») Александру Киселеву, но он от комментариев воздержался.

Напомним, 15 мая глава Пскова Борис Елкин заявил, что в областном центре снова назревает «мусорный» коллапс, контейнерные площадки завалены мусором.

В апреле Псковское областное Собрание депутатов приняло решение рекомендовать правительству Псковской области проработать вопрос о замене регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области в связи с многочисленными нарушениями. 

Теги: #ТКО
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как планируете провести отпуск летом?
В опросе приняло участие 48 человек
Сюжет: Мусорный коллапс в Пскове: причины и последствия Сергей Грахов: «СпецТрансКому» и «Экопрому» настоятельно рекомендовано сесть за стол переговоров Крупный мусоросортировочный комплекс в Псковской области полностью остановил свою работу Борис Елкин: В Пскове снова назревает «мусорный» коллапс Александр Братчиков о предложении сменить регоператора по обращению с ТКО Вопрос обращения с ТКО в Псковской области требует кардинальных мер – Алексей Севастьянов Александр Котов о смене регоператора и создании новых населенных пунктов Ветки и покрышки с контейнерной площадки должна вывозить «управляйка» – Сергей Грахов Региональный парламент рекомендовал сменить оператора по обращению с ТКО в Псковской области Александр Котов: Ситуация с вывозом ТКО кардинально не улучшилась Сергей Грахов: С псковской городской свалкой вопрос закрыт Услугу по вывозу ТКО оказывают в 2700 населенных пунктах Псковской области С обсуждения темы обращения с ТКО начнётся очередная сессия Собрания 23 апреля Псковский «Экопром» оштрафовали за невывоз мусора в новогодние праздники Антимонопольное дело возбудили в отношении регоператора по обращению с ТКО Сергей Грахов: Массовых завалов мусора в Пскове уже нет О разборе и вывозе мусорных завалов проинформировал Михаил Ведерников В начале 6-го года мусорной реформы Александр Братчиков о расширении полномочий власти в сфере обращения с отходами Александр Братчиков о парламентском часе на тему вывоза мусора: Март – это одна из контрольных надсечек Мусорный коллапс в Пскове и его последствия Псковская прокуратура выявила нарушения в работе регоператора по обращению с ТКО Александр Котов: Важно своевременно и качественно провести работы по строительству экотехнопарка Региональные полномочия в сфере обращения с отходами расширили в Псковской области Вопрос взаимодействия регионального оператора и полигона в Острове поднял Андрей Михайлов Вопрос о смене регоператора по обращению с ТКО преждевременен – Сергей Грахов Возможно ли сделать оператора по вывозу мусора государственным предприятием, уточнил Олег Брячак Псковский «Экопром» месяц не мог вывозить крупногабаритный мусор — Александр Киселев Александр Грацкий: Ситуация с мусором в Пскове нормализуется Александр Киселев: Филиал «Экопрома» приносит извинения псковичам за «мусорный коллапс» Игорь Шатурный: Срочные изменения в закон об отходах потребовались для ускорения реагирования Расширение региональных полномочий в сфере обращения с ТКО обсудил бюджетный комитет Собрания Сергей Грахов: Новый законопроект создаст больше механизмов для контроля за деятельностью в сфере обращения с отходами Виктор Мусатов: Исполнительные органы получат необходимые механизмы для обеспечения эффективной деятельности в сфере ТКО Антимонопольная служба даст оценку проблеме с вывоза мусора в Пскове На внеочередную сессию с одним вопросом соберутся депутаты областного Собрания 16 января «Превратили все в помойку» Борис Елкин о проблемах с вывозом мусора: Необходимо предпринимать меры административного воздействия Игорь Шатурный о вывозе мусора в Пскове: Коллапс, завалены практически все баки Сергей Грахов: Ситуация с вывозом отходов в Пскове - это безобразие Псковский губернатор: Кто не умеет вывозить ТКО нормально — в регионе работать не будет Михаил Ведерников: Мусорщики устроили саботаж на новогодних выходных Крупногабаритный мусор в Пскове не вывозят с октября — природоохранный прокурор Сергей Грахов: Мусоровозы «Экопрома» не пускали на территорию сортировочного комплекса Михаил Ведерников: Работе по вывозу мусора в новогодние праздники дадут жесткую оценку Водители «Экопрома» стоят в многочасовой очереди, чтобы выгрузить ТКО. ВИДЕО
21.05.2024, 10:210 Александр Козловский: Необходимо активизировать участие ТОСов и сельских старост в инициативном бюджетировании 21.05.2024, 10:090 Сосновый сироп, коричневый сыр и кофе на песке: что представят псковские фермеры на гастрофестивале «Моя еда» 21.05.2024, 09:570 Взрывоопасный снаряд нашли на улице Корниенко в Великих Луках 21.05.2024, 09:450 Простые правила и глубокое содержание: первый в регионе турнир по го пройдёт в Великих Луках
21.05.2024, 09:410 Два гектара земли выгорело в Пушкиногорском районе 21.05.2024, 09:300 Публичные слушания о запрете нахождения лошадей в парках Пскова пройдут 21 мая 21.05.2024, 09:270 Сергей Грахов: «СпецТрансКому» и «Экопрому» настоятельно рекомендовано сесть за стол переговоров 21.05.2024, 09:160 Жителям Усвят напомнили основные причины пожаров и гибели людей
21.05.2024, 09:000 Эксперт объяснила, от чего зависит размер пособия по безработице 21.05.2024, 08:400 Ученые создадут систему мониторинга многолетней мерзлоты 21.05.2024, 08:190 Благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустил совместный проект помощи тяжелобольным детям 21.05.2024, 08:000 Кабмин одобрил компенсацию работы в выходные дни при увольнении
21.05.2024, 07:410 Михаил Ведерников поблагодарил Валентину Матвиенко и сенаторов за внимание к Псковской области 21.05.2024, 07:190 За три года подростки и молодые люди потратили по «Пушкинским картам» 33 млрд рублей 21.05.2024, 07:000 Вопросы безопасности Псковской области обсудят в Совете Федерации 20.05.2024, 22:180 Опрос ПЛН-ТВ: Какие районы Пскова нуждаются в озеленении?
20.05.2024, 22:000 Общественник проверил условия для посетителей информационного центра псковской полиции 20.05.2024, 21:401 Россия впервые запустила спутники связи с 5G 20.05.2024, 21:200 Юным псковичам предлагают представить свои идеи благоустройства на конкурс 20.05.2024, 21:000 Компромисс с увольняющимися сотрудниками в Пскове ищут 67% работодателей — опрос
20.05.2024, 20:400 Грубо нарушившего требования дорожной безопасности водителя остановили в Себежском районе 20.05.2024, 20:200 Почти тонну корма из Италии не пропустили через границу РФ в Псковской области 20.05.2024, 20:100 Фестиваль «Псковское вече» открылся в Псковском филиале Университета ФСИН России 20.05.2024, 20:000 Потребительские настроения россиян описал эксперт
20.05.2024, 19:470 Вопросы развития науки, образования и культуры Псковской области рассмотрели на профильном комитете Совета Федерации 20.05.2024, 19:400 Артем Тасалов презентует в Пскове поэтическую книгу «Оцифрованный Бог» 20.05.2024, 19:320 Псковский велопарад пройдет 2 июня 20.05.2024, 19:200 Более 130 мероприятий провели в Центре общения старшего поколения в Невеле с начала года
20.05.2024, 19:160 Александр Котов: Совет Федерации – это то место, где могут найти возможность помочь 20.05.2024, 19:100 Более 1200 человек посетили «Ночь музеев» в Псковском музее 20.05.2024, 19:000 Лучших психологов определили в псковском управлении ФСИН 20.05.2024, 18:400 Музей истории города Печоры отметил 75-летие
20.05.2024, 18:392 Михаил Ведерников о Днях Псковской области в Совете Федерации: Здесь могут быть приняты отдельные стратегические для региона решения 20.05.2024, 18:200 Контрольная проверка завершилась в псковском управлении Росгвардии 20.05.2024, 18:001 Жителей Псковской области зовут подрабатывать на юг 20.05.2024, 17:581 Перспективы строительства нового зала БКЗ в Пскове и создания лаборатории обсудили в Совете Федерации
20.05.2024, 17:550 О безмене и точных приборах древности рассказали в музее-заповеднике «Изборск» 20.05.2024, 17:500 Соревнования по карате «Тигр шотокан» пройдут в Пскове 20.05.2024, 17:450 Двоих псковичей направят в Молодежный совет профсоюзов СЗФО 20.05.2024, 17:440 Четыре капиталоёмких проблемы инфраструктуры региона обозначил Михаил Ведерников в Совете Федерации
20.05.2024, 17:350 Взятых из приюта кошек в Пскове представили на выставке 20.05.2024, 17:331 Рейтингомер: мусорный коллапс, пустое кресло и новый запрет для иноагента 20.05.2024, 17:270 Псковича приговорили к условному сроку за угон автомобиля сестры 20.05.2024, 17:250 Санитарные пройдут на нескольких объектах Псковского музея-заповедника 21 мая
20.05.2024, 17:240 Определены лучшие слоганы для «Молочных продуктов Пушкиногорья» 20.05.2024, 17:200 Более четырех миллионов рублей перевели жители Псковской области мнимым адвокатам и правоохранителям 20.05.2024, 17:091 Продолжается ремонт медицинских организаций в Псковской области 20.05.2024, 17:030 Псковские каратисты стали призерами соревнований «Кубок Балтики»
20.05.2024, 16:523 Крупный мусоросортировочный комплекс в Псковской области полностью остановил свою работу 20.05.2024, 16:470 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 20 мая 20.05.2024, 16:401 Валерий Зайцев оценил последствия возможного закрытия по ночам погранпункта «Койдула» для Печор 20.05.2024, 16:360 Более тысячи картин можно будет увидеть на выставке «Эмоции природы, природа эмоций» в Пушкинском заповеднике
20.05.2024, 16:290 Цены на золото обновили исторический рекорд 20.05.2024, 16:290 Выставка «Чудо Преображения» открылась в Изборске 20.05.2024, 16:190 Псковский анестезиолог стал чемпионом Кубка Генконсульства Китая по сянци 20.05.2024, 16:090 Более 500 человек посетили фестиваль «Музыкальная экспедиция» в Псковском музее
20.05.2024, 15:570 Высшее образование в Псковской области имеют свыше 20% безработных 20.05.2024, 15:530 Забег «Мы — чемпионы» пройдет в Пскове в День защиты детей 20.05.2024, 15:500 Многодетная мать из Опочки заключила соцконтракт и открыла ателье 20.05.2024, 15:390 ВАЗ десятой модели оказался в кювете в Палкинском районе
20.05.2024, 15:370 II Форум территориальных избирательных комиссий пройдет в Пскове 20.05.2024, 15:230 «ГорДозор»: Итоги голосования за новые объекты благоустройства. ВИДЕО 20.05.2024, 15:190 Музейщики «Михайловского» примут участие в работе Интермузея-2024 20.05.2024, 15:130 «Немного, а приятно»: боровики выросли в Гдовском районе
20.05.2024, 15:080 Ревнивец вонзил нож в шею собутыльника в Пушкинских Горах 20.05.2024, 15:000 Водитель мопеда пострадал при падении в Плюсском районе 20.05.2024, 14:580 Дни Псковской области открылись в Совете Федерации 20.05.2024, 14:410 В путешествие на поезде отправятся 17 участников СВО и членов их семей из Псковской области
20.05.2024, 14:330 «Летопись воинской славы Псковской земли»: Псковско-Ливонская война и битва на Логозовицком поле. ВИДЕО 20.05.2024, 14:290 До +24 градусов и гроза ожидаются в Псковской области днем 21 мая 20.05.2024, 14:170 Выездное совещание по организации Дней Пушкинской поэзии провели в «Михайловском» 20.05.2024, 14:100 Почти 3 млн рублей готовы направить на ремонт туалетов в псковском лицее №4
20.05.2024, 14:080 Всемирный день травматолога отмечают 20 мая 20.05.2024, 14:070 Мошенники рассылают сообщения в Сети под видом председателя Псковского облсовпрофа 20.05.2024, 14:050 Псковский театр драмы представил «Морфий» на фестивале в Уфе 20.05.2024, 14:010 «Постскриптум»: Подростки с партбилетом и вторая волна мусорного коллапса. ВИДЕО
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru