Александр Киселев: «Экопром» никогда не занимался финансовым шантажом и не ставил ультиматумы

Долг населения Псковской области перед региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами — филиалом ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») — составляет 404 млн рублей. В связи с этим регоператор не может погасить собственные задолженности. Об этом директор филиала Александр Киселев сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
Он отметил, что при всех сложностях ставить ультиматумы в ситуации с вывозом ТКО с территории региона недопустимо.
«Ни при каких сложнейших финансовых обстоятельствах мы никогда не занимались финансовым шантажом и не ставили ультиматумы ни перед кем в плане вывоза отходов. И сейчас работаем в сложнейших условиях, понимая, что речь идет об экологической безопасности жителей региона», - подчеркнул директор псковского филиала.
Ранее директор ООО «СпецТрансКом» Андрей Папчук заявил, что мусоросортировочный комплекс «СпецТрансКом» с 13 мая полностью остановил свою работу из-за ареста счетов и отсутствия средств для обеспечения бесперебойной работы предприятия. По его словам, это связано с годовой задолженностью регионального оператора «Экопром».
Председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов, комментируя сложившуюся ситуацию, заявлял, что она контролируется, двух хозяйствующих субъектов ведут к столу переговоров, чтобы они пришли к соглашению.
Напомним, 15 мая глава Пскова Борис Елкин заявил, что в областном центре снова назревает «мусорный» коллапс, контейнерные площадки завалены мусором.
В апреле Псковское областное Собрание депутатов приняло решение рекомендовать правительству Псковской области проработать вопрос о замене регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области в связи с многочисленными нарушениями.