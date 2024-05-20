ЖКХ

Александр Киселев: «Экопром» никогда не занимался финансовым шантажом и не ставил ультиматумы

Долг населения Псковской области перед региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами — филиалом ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») — составляет 404 млн рублей. В связи с этим регоператор не может погасить собственные задолженности. Об этом директор филиала Александр Киселев сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Долг населения составляет 404 млн рублей, иначе говоря, это более чем годовой неплатеж всех жителей региона за вывоз отходов. Сейчас все поставщики коммунальных услуг региона могут рассчитывать на получение субсидии из бюджета, в том числе для покрытия кассового разрыва, кроме регоператора. Естественно, при наличии долга перед регоператором, регоператор также является должником перед другими участникам обращения с твердыми коммунальными отходами, - рассказал Александр Киселев.

Он отметил, что при всех сложностях ставить ультиматумы в ситуации с вывозом ТКО с территории региона недопустимо.

«Ни при каких сложнейших финансовых обстоятельствах мы никогда не занимались финансовым шантажом и не ставили ультиматумы ни перед кем в плане вывоза отходов. И сейчас работаем в сложнейших условиях, понимая, что речь идет об экологической безопасности жителей региона», - подчеркнул директор псковского филиала.

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Ранее директор ООО «СпецТрансКом» Андрей Папчук заявил, что мусоросортировочный комплекс «СпецТрансКом» с 13 мая полностью остановил свою работу из-за ареста счетов и отсутствия средств для обеспечения бесперебойной работы предприятия. По его словам, это связано с годовой задолженностью регионального оператора «Экопром».

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Председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов, комментируя сложившуюся ситуацию, заявлял, что она контролируется, двух хозяйствующих субъектов ведут к столу переговоров, чтобы они пришли к соглашению.

Смотрите также Сергей Грахов: «СпецТрансКому» и «Экопрому» настоятельно рекомендовано сесть за стол переговоров Напомним, 15 мая глава Пскова Борис Елкин заявил, что в областном центре снова назревает «мусорный» коллапс, контейнерные площадки завалены мусором.

В апреле Псковское областное Собрание депутатов приняло решение рекомендовать правительству Псковской области проработать вопрос о замене регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области в связи с многочисленными нарушениями.