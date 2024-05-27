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Местные операторы по вывозу ТКО в Псковской области уничтожены — Андрей Папчук

Местные операторы по вывозу твердых коммунальных отходов в Псковской области практически уничтожены в результате реализации «мусорной реформы». Об этом заявил руководитель мусоросортировочного завода «СпецТрансКом» Андрей Папчук в программе «Кузница» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Надо объективно оценивать. Вы помните, когда появился регоператор, нам декларировали, как будет хорошо. Якобы будет два экотехнопарка чуть ли не с 2019 года, будет раздельный сбор, новые контейнерные площадки. В итоге могу обозначить, что все местные операторы, которые существовали в муниципалитетах, практически уничтожены. Их нет. Регоператор полностью взял под контроль транспортирование — это самая доходная часть обращения с ТКО», - сказал Андрей Папчук.

По его мнению, конкурсы по поиску транспортировщиков, которые были организованы ранее, прошли «не совсем без нарушения антимонопольного законодательства». В результате конкурсов практически все местные подрядчики отошли.

Гость студии подчеркнул, что монополизация рынка никогда не приводит к положительному итогу, в том числе в части обращения с ТКО.

«Отсутствует конкреция на цены и на качество работ. Когда весь рынок принадлежит тебе, ты не боишься и начинаешь работать хуже. Тебя не сменят. Тебе отдан весь регион. Даже сегодняшние разговоры о смене регоператора — я не думаю, что это быстро произойдет. Нет очереди из регоператоров, которые мечтаю зайти в Псковскую область», - добавил Андрей Папчук.

Ранее Андрей Папчук заявил, что мусоросортировочный комплекс «СпецТрансКом» с 13 мая полностью остановил свою работу из-за ареста счетов и отсутствия средств для обеспечения бесперебойной работы предприятия. По его словам, это связано с годовой задолженностью регионального оператора «Экопром».

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Председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов, комментируя сложившуюся ситуацию, заявлял, что она контролируется, двух хозяйствующих субъектов ведут к столу переговоров, чтобы они пришли к соглашению.

Директор псковского филиала «Экопрома» Александр Киселев пояснил, что долг населения Псковской области перед региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами — филиалом ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») — составляет 404 млн рублей. В связи с этим регоператор не может погасить собственные задолженности.

Напомним, 15 мая глава Пскова Борис Елкин заявил, что в областном центре снова назревает «мусорный» коллапс, контейнерные площадки завалены мусором.

В апреле Псковское областное Собрание депутатов приняло решение рекомендовать правительству Псковской области проработать вопрос о замене регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области в связи с многочисленными нарушениями.

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Губернатор Михаил Ведерников заявил, что ситуация в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами - отдельная боль в Псковской области.