ЖКХ

Корректировку платы за услугу по вывозу ТКО проведут в Псковской области

Корректировку платы за услугу по вывозу твердых коммунальных отходов проведут в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры по итогам заседания межведомственной рабочей группы.

Фото пресс-службы прокуратуры Псковской области

«В прокуратуре области на особом контроле находится ситуация с организацией и осуществлением вывоза твердых коммунальных отходов. Псковскому природоохранному межрайонному прокурору поручено принять меры реагирования, направленные на корректировку платы за некачественно предоставленные региональным оператором населению коммунальные услуги», - сообщили в прокуратуре.

Особое внимание на заседании обратили на усиление контроля за строительством объекта обработки, утилизации и размещения твердых коммунальных отходов на территории Палкинского района.

Заседание межведомственной рабочей группы по вопросам противодействия нарушениям законодательства в экологической сфере прошло под председательством заместителя прокурора Псковской области. В мероприятии приняли участие руководители региональных комитетов по природным ресурсам и экологии, по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, а также представители ГУ МЧС России по Псковской области, Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора, УФСБ России по региону.

Напомним, Псковская область планирует разрывать соглашение с региональным оператором в сфере обращения с ТКО.